Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:0).

"Не програємо у семи матчах поспіль — це позитивний момент. А щодо гри, то важко сказати, хто ближче був до перемоги. Бо дійсно, і в нас були моменти, і в Карпат. Щонайменше на гол сьогодні награли обидві команди. Але — нульова нічия.

Так, Костас Стамуліс сьогодні мав вийти у старті. В останню мить перед початком гри його у складі замінив Михайло Протасевич. Причина — важкий виїзд у Кривий Ріг. Дуже важке поле і дуже важка дорога. Костас просто не відновився. Це не пошкодження. У нього були спазми задньої поверхні стегна обох ніг. Відчув дискомфорт і ми вирішили не ризикувати його здоров'ям у цій грі.

Щодо замін наприкінці гри. Дуже активно заграв на своєму фланзі Олексій Сич, Веслі Помба вже не справлявся у захисних діях. Тому ми замінили його на Сергія Корнійчука. Відповідно, більше акцент робили на захисну роботу, розуміли, що це номінальний захисник, і що в атакуючих діях десь ми втрачаємо. Але потрібно було приймати рішення і рішення було саме таким. Дмитро Годя замінив Ерена Айдіна і гарно себе проявив. Він зробив певні висновки зі свого минулого, бо юнаки не завжди обирають правильний шлях. Зараз він більше командний гравець. І це тішить. Я сподіваюся, що він і надалі буде прогресувати. Сьогодні Дмитро Годя доволі якісно. Він атакувальний гравець, ми у ці хвилини здебільшого оборонялися, але він відпрацював. Молодець, тактично грамотно зіграв.

Також сьогодні після важкої травми повернувся на поле Денис Ндукве. Я щиро радий, що він уже з нами. Хотіли йому більше хвилин дати, але насправді в нього ще є певні ризики щодо відновлення. Потрібно трішки більше часу, але він вже тренується в загальній групі. Дали сьогодні йому відчути ритм, темп гри. У нього мотивація шалена. Якби не постризнувся, можливо, і була б результативна дія.

Сьогодні на грі була чудова атмосфера. Вболівальники зі Львова приїхали підтримати свою команду. Хоча, в нас підтримки все-одно було більше. Ми її відчували. Хочу подякувати вболівальникам, бо це була заключна домашня гра року. Впевнений, цю підтримку ми відчуємо і в наступних вже виїзних матчах: у Житомирі та Києві", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Карпати.