Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (0:0).

"За малюнком гри з нашого боку позитивно оціню матч. Домінація на м‘ячі, контроль простору і створення гольових моментів. Протягом великої кількості часу ми перебували у фінальній третині. Тому однозначно це позитивні моменти. Щодо негативу, то ми вже у другому матчі ми не можемо реалізувати те, що ми створюємо. Це трохи засмучує, але все ж. Ми розуміємо, чому так. Це брак агресії у деяких наших гравців групи атаки. Для того, щоб забивати голи, потрібно бути агресивним і добігати туди.

Деякі заміни були сплановані, деякі спричинені тим, що відбувалось на футбольному полі. Ви ж розумієте, що Адамюка ми не збиралися змінювати. Якщо немає запитань, то я б хотів подякувати нашим фанам. Знову ми грали у Рівному і знову їх велика кількість на матчі. Вони додають багато сил гравцям, мотивації. Ми вдячні за ту палку підтримку, яку вони дали команді. Думаю, ми віддячили їм своєю грою. На жаль, не змогли віддячити перемогою.

Відсутність Пауло Вітора у заявці? У нього було на тижні невелике ушкодження і він пропустив кілька днів. Вирішили не ризикувати його здоров’ям і взяли тих гравців, які готові та вмотивовані. Сьогодні замість нього вийшов Федор і виглядав доволі непогано. Тому, коли хтось вилітає, це не повинно нікого лякати, адже за його спиною завжди є хтось, хто хоче грати і доводити своє місце на полі.

Я з вами погоджуюся в тому, що коли є азарт і жага до боротьби та створення моментів – це додає фарб матчам. А коли дві команди грають у такому стилі, то такі матчі привертають увагу. Я вважаю, що тут, у Рівному, всім командам нелегко грати. Їдучи сюди, кожна команда розуміє, що тут досить міцний суперник, з ним непросто грати. А коли команда виходить і не боїться грати проти Вересу, то це завжди буде цікаво. Верес фокусується на контргрі, вони люблять, коли суперник на м’ячі. Впевнений, що тут небагато команд наважуються грати першим номером, адже розуміють, який є ризик отримати контргру. Тому ці матчі є цікавими і погоджуюсь з вами, що такі матчі будуть приваблювати увагу вболівальників і глядачів.

Чесно кажучи, я не дивлюсь у турнірну таблицю, не знаю яке місце посідає Верес. Я хочу бути сфокусованим на тих нюансах, які важливі. Вигравати ту кількість матчів, яку ми заслуговуємо, забивати ту кількість голів, яку ми можемо забивати і ці моменти нам треба змінювати. Це та площина, де я маю бути сфокусованим і де хочу щось змінити. А все решта для мене не так важливо. З ким ми граємо, проти кого ми граємо, в якому місті ми граємо – всюди налаштування однакове", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Карпати.