Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 грудня 2025 року.

Динамо поступилося Полтаві з рахунком 1:2 у домашньому матчі 14-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві.

Полтавська команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму: на 45+1-й хвилині Володимир Одарюк завдав точного удару після передачі Дениса Галенкова, вразивши ворота Руслана Нещерета.

У другій половині зустрічі перевага гостей стала ще більшою — на 73-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Євген Місюра.

Динамо змогло відповісти лише одного разу. На 79-й хвилині Олександр Яцик забив головою після навісу з лівого флангу від Богдана Редушка, який вийшов на заміну та відзначився результативною дією. Однак врятувати матч чинному чемпіону України не вдалося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Полтава у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — СК Полтава 1:2

Голи: Яцик, 79 — Одарюк, 45+1, Місюра, 73

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 63), Попов (Захарченко, 68), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Яцик, 77), Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв (Редушко, 77).

СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Хахльов, 83), Плахтир (Даниленко, 70) — Одарюк (Кононов, 83), Галенков — Марусич, Вівдич (Стрельцов, 70).

Попередження: Плахтир