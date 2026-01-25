Україна

Кабаєв та Буяльський стали героями другого спарингу київського клубу.

У неділю, 25 січня, київське Динамо провело другий контрольний матч на зимовому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником "біло-синіх" став клуб Малішева з Косово.

Поєдинок проходив за домовленістю у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин. Уже на 4-й хвилині гості відкрили рахунок після помилки Тіаре – македонський форвард Джемал Ібіші реалізував вихід на порожні ворота.

Проте кияни швидко відновили паритет. Владислав Кабаєв оформив дубль – голи на 10-й та 41-й хвилинах – і вивів команду вперед. Наступні м’ячі забили Огундана (46), Буяльський (73) та Герич (80), збільшивши перевагу до 5:1.

Другу половину спарингу тренер Ігор Костюк провів оновленим складом, а Динамо продовжило домінувати. Герреро (107), Осипенко (110) та Піхальонок з пенальті (120) довершили розгром суперника.

Динамо – Малішева 8:1

Голи: Кабаєв, 10, 41, Огундана, 46, Буяльський, 71, Герич, 79, Герреро, 106, Осипенко, 109, Піхальонок, 120 (пен.) – Ібіші, 3

Наступний товариський матч на зборах у Туреччині Динамо проведе 30 січня проти литовського Кауно Жальгіріса.