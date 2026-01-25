Україна

Півзахисник, який вже провів за клуб 230 матчів, продовжить виступи за київський клуб.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко підписав новий контракт з клубом, який розрахований до 2030 року. 27-річний футболіст залишиться у київській команді та продовжить виступи за клуб.

Шапаренко розпочав кар’єру у маріупольському Іллічівці, а у червні 2015 року приєднався до Динамо. Після виступів за команди U19 та U21 він дебютував у першій команді у листопаді 2017 року в матчі Української Прем’єр-Ліги проти Зірки. Відтоді Микола став одним із ключових гравців Динамо.

У складі київського клубу півзахисник провів 230 матчів, забив 32 голи та віддав 41 результативну передачу. За цей час він двічі ставав чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Шапаренком серйозно цікавиться Жирона, яка планувала підписати його вже цього місяця.