Інше

Француз розкритикував італійця.

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні розкритикував чинного очільника ФІФА Джанні Інфантіно. Його слова наводить The Guardian.

«Інфантіно був хорошим другим номером, але, як перший номер він не дуже хороший. Він дуже добре працював в УЄФА, але має одну проблему: йому подобаються багаті та впливові люди, які мають гроші. Такий його характер. Інфантіно був таким самим, коли був другим номером, але тоді він не був босом.

На жаль, після пандемії Інфантіно став ще більшим автократом. Я гадаю, що він втратив гру. Нині демократії менше, ніж за часів Блаттера. Можете говорити про Блаттера все, що хочете, але його головна проблема в тому, що він хотів залишитися у ФІФА на все життя. Він був хорошою людиною для футболу.

Цьогорічні футбольні керівники просто виконують свою роботу. Є багато людей, яким байдуже, футбол це чи баскетбол. Якщо ви працюєте в УЄФА чи ФІФА, це не завжди означає, що ви любите футбол», – сказав Платіні.