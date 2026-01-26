Одесити підписали одного з найкращих бомбардирів Першої ліги та повернули колишнього захисника клубу.
Олександр Каплієнко, пресслужба ФК Чорноморець
26 січня 2026, 14:46
Одеський Чорноморець продовжує активну роботу на трансферному ринку, оформивши одразу два підписання перед відновленням сезону.
Клуб офіційно оголосив про перехід українського форварда Андрія Хоми. 24-річний нападник приєднався до команди Романа Григорчука з Прикарпаття та підписав контракт терміном на три роки. У першій частині сезону Хома провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі, посідаючи третє місце у списку бомбардирів Першої ліги.
Окрім цього, до одеського клубу повернувся захисник Олександр Каплієнко, який уже виступав за моряків у 2017 році та тоді провів 14 офіційних матчів. 29-річний оборонець підписав контракт із Чорноморцем і знову захищатиме чорно-сині кольори.
Олександр Каплієнко народився 9 березня 1996 року в Запоріжжі, є вихованцем школи Металурга. У своїй кар’єрі він виступав за Металург Запоріжжя, Металіст Харків, Аланьяспор (Туреччина), Смолевичі (Білорусь), Динамо Тбілісі (Грузія), Тамбов і Торпедо Москва, Ауду (Латвія), Дніпро-1 та ЛНЗ Черкаси.
Після 18 турів Чорноморець набрав 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера Буковини на десять пунктів.