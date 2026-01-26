Україна: Перша ліга

Одесити підписали одного з найкращих бомбардирів Першої ліги та повернули колишнього захисника клубу.

Одеський Чорноморець продовжує активну роботу на трансферному ринку, оформивши одразу два підписання перед відновленням сезону.

Клуб офіційно оголосив про перехід українського форварда Андрія Хоми. 24-річний нападник приєднався до команди Романа Григорчука з Прикарпаття та підписав контракт терміном на три роки. У першій частині сезону Хома провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі, посідаючи третє місце у списку бомбардирів Першої ліги.

Окрім цього, до одеського клубу повернувся захисник Олександр Каплієнко, який уже виступав за моряків у 2017 році та тоді провів 14 офіційних матчів. 29-річний оборонець підписав контракт із Чорноморцем і знову захищатиме чорно-сині кольори.

Олександр Каплієнко народився 9 березня 1996 року в Запоріжжі, є вихованцем школи Металурга. У своїй кар’єрі він виступав за Металург Запоріжжя, Металіст Харків, Аланьяспор (Туреччина), Смолевичі (Білорусь), Динамо Тбілісі (Грузія), Тамбов і Торпедо Москва, Ауду (Латвія), Дніпро-1 та ЛНЗ Черкаси.

Після 18 турів Чорноморець набрав 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера Буковини на десять пунктів.