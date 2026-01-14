Україна: Перша ліга

Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким знову став Роман Григорчук.

Деталі угоди із 60-річним українцем, який на своєму новому-старому місці замінив Олександра Кучера, не розголошуються.

Зазначимо, що для Григорчука це вже третя парафія на чолі "моряків". До цього він керував командою з 2010 до 2014 рік, після чого з 2021 до 2024 рік.

Останнім місцем роботи фахівця був черкаський ЛНЗ, який він залишив у травні минулого року.

Після 18 турів Чорноморець набрав 38 очок та посідає третє місце у Першій лізі України.