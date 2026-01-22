Ексгравець Карпат приєднався до одеського клубу після зимової паузи.
Клименко, Чорноморець
22 січня 2026, 15:50
Одеський Чорноморець офіційно повідомив про підписання українського півзахисника Владислава Клименка, який раніше залишив львівські Карпати. Футболіст уже встиг пройти медичний огляд і уклав контракт з одеським клубом, однак деталі угоди не розголошуються.
У першій частині поточного сезону Клименко захищав кольори Карпат в Українській Прем’єр-лізі. За цей період хавбек взяв участь у восьми матчах чемпіонату, але не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що нині Чорноморець очолює Роман Григорчук, для якого це вже третє повернення до одеського клубу. Раніше спеціаліст працював із командою у 2010–2014 та 2021–2024 роках, а його попереднім місцем роботи був черкаський ЛНЗ.
Після 18 турів поточного сезону Першої ліги України Чорноморець займає третє місце в турнірній таблиці, набравши 38 очок і продовжуючи боротьбу за підвищення у класі.