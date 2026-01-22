Україна: Перша ліга

Ексгравець Карпат приєднався до одеського клубу після зимової паузи.

Одеський Чорноморець офіційно повідомив про підписання українського півзахисника Владислава Клименка, який раніше залишив львівські Карпати. Футболіст уже встиг пройти медичний огляд і уклав контракт з одеським клубом, однак деталі угоди не розголошуються.

У першій частині поточного сезону Клименко захищав кольори Карпат в Українській Прем’єр-лізі. За цей період хавбек взяв участь у восьми матчах чемпіонату, але не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що нині Чорноморець очолює Роман Григорчук, для якого це вже третє повернення до одеського клубу. Раніше спеціаліст працював із командою у 2010–2014 та 2021–2024 роках, а його попереднім місцем роботи був черкаський ЛНЗ.

Після 18 турів поточного сезону Першої ліги України Чорноморець займає третє місце в турнірній таблиці, набравши 38 очок і продовжуючи боротьбу за підвищення у класі.