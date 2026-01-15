Україна: Перша ліга

30-річний центрбек приєднався до команди після виступів за Оболонь.

Одеський Чорноморець оголосив про підписання 30-річного центрального захисника Василя Курка. Про це повідомила пресслужба клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року, за даними Transfermarkt.

Попереднім клубом Курка була київська Оболонь, яку він залишив на правах вільного агента 11 січня. У поточному сезоні захисник провів 11 матчів та забив один гол за "пивоварів".

Це вже другий прихід Курка до Чорноморця: раніше він перебував в одеському клубі в 2012–2015 роках, проте не провів жодного матчу. Крім того, у своїй кар’єрі Василь грав за Лівий Берег, Верес, Волинь та низку інших українських команд. На рівні УПЛ він провів 85 матчів та забив один гол.

Наразі Чорноморець посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи 38 очок. Раніше повідомлялося, що клуб втретє очолив досвідчений Роман Григорчук.