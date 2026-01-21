Півтора сезони в клубі були малопродуктивними.
Артур Авагімян, фото ФК ЛНЗ
Український атакувальний півзахисник Артур Авагімян на початку минулого сезону долучився до черкаського ЛНЗ на тлі виступів за Олександрію із серією оренд до одеського Чорноморця.
Однак заявити про себе по-справжньому в складі "моряків" 29-річний виконавець так і не зумів.
У першій частині поточного сезону на його рахунку один гольовий пас за 97 хвилин на полі в трьох матчах.
А вже цієї зими клуб та гравець вирішили припинити співпрацю.
Загалом Авагімян відіграв за ЛНЗ 19 матчів та віддав два асисти.