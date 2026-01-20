Україна: Перша ліга

28-річний футболіст приєднався до лідера чемпіонату на правах вільного агента.

Чернівецька Буковина офіційно оголосила про підписання півзахисника Олега Ільїна. Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

Футболіст уклав з Буковиною контракт терміном на півтора року. Перехід відбувся на правах вільного агента, а фінансові умови угоди сторони вирішили не розголошувати.

Останнім клубом Ільїна була Оболонь, яку він залишив у січні. У поточному сезоні півзахисник провів 11 матчів і відзначився двома результативними передачами. Раніше він також захищав кольори Колоса, разом з яким виборов путівку до Української Прем’єр-ліги.

Наразі Буковина впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 48 очок після 18 турів і не зазнавши жодної поразки.