Ліга Європи

Результати першого слоту матчів Ліги Європи.

Завершились чотири з восьми сьогоднішніх стикових матчів Ліги Європи за право зіграти у 1/8 турніру. В одному с поєдинків Ноттінгем Форест створив солідну перевагу над Фенербахче.

Відбувся перший матч стикового раунду Ліги Європи сезону-2025/2026, у якому ПАОК на стадіоні Тумба в Салоніках приймав іспанську Сельту.

Команда з Іспанії відкрила рахунок на 34-й хвилині — відзначився досвідчений форвард Яго Аспас. Перед самою перервою, на 43-й хвилині, Віллот Сведберг подвоїв перевагу Сельти, скориставшись помилкою оборони господарів.

ПАОК зумів скоротити відставання у другому таймі: на 77-й хвилині Олександр Єремєєв відзначився точним ударом і повернув інтригу в матч. Проте зрівняти рахунок грецькому клубу не вдалося. Півзахисник ПАОКа Магомед Оздоєв провів на полі весь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

ПАОК – Сельта 1:2

Голи: Єремеєфф, 77 – Аспас, 34, Сведберг, 43

ПАОК: Ціфціс — Кенні, Вольякко (Міхайлідіс, 67), Ловрен, Тейлор (Баба, 67) — Камара (Хацідіс, 67), Оздоєв — Живкович, Зафейріс, Тайсон — Єремеєфф

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо, Каррейра — Мінгеса (Руеда, 61), Роман (Весіно, 86), Моріба — Аспас (Лопес, 65), Іглесіас (Хутгла, 61), Сведберг (Альварес, 65)

Попередження: Живкович, 90 – Альварес, 67, Руеда, 72

Генк зробив вагомий крок до наступного раунду, перемігши Динамо Загреб з рахунком 3:1.

Гості активніше розпочали зустріч і швидко повели в рахунку: після кутового Хейнен виграв боротьбу в повітрі та відкрив рахунок. Невдовзі бельгійці провели результативну контратаку — після заблокованого прострілу м’яч підхопив Ель-Вахді й потужно пробив у сітку.

Динамо відповіло наприкінці першого тайму: Топич прорвався правим флангом і асистував Бельо, який скоротив відставання до мінімуму.

У другій половині господарі намагалися перехопити ініціативу, однак Генк грамотно зіграв по рахунку та не дозволив створити небезпечних моментів. У компенсований час Ель-Вахді оформив дубль, встановивши остаточний рахунок — 3:1.

Динамо Загреб — Генк 1:3

Голи: Бельо, 45 — Хейнен, 15, Ель-Вахді, 21, 90.

Динамо: Лівакович — Валінчіч, Домінгес, Маккена, Вінлоф — Мішич, Зайц (Відович, 71), Стойкович (Сольдо, 79) — Ходжа (Варела, 71), Бельо (Бакрар, 79), Топич (Лісіца, 71).

Генк: Лаваль — Ель-Вахді, Садік, Сметс, Каємбе — Хейнен, Стейкерс (Бангура, 70), Гейманс — Іто (Чоп, 70), Бібу (Мірісола, 60), Карецас (Адедеджі-Стернберг, 88).

Попередження: Бельо, 35, Зайц, 57.

У першому стиковому матчі плей-оф Ліги Європи сезону-2025/2026 Болонья здобула виїзну перемогу над норвезьким Бранном — 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито вже на 9-й хвилині — відзначився нападник гостей Сантьяго Кастро. Цей гол став вирішальним і забезпечив італійському клубу мінімальну перевагу перед матчем-відповіддю.

Бранн – Болонья 0:1

Гол: Кастро, 9

Бранн: Дюнгеланн — де Руве, Кнудсен, Боак’є, Сольтведт (Драгснес, 79) — Інгассон (Педерсен, 70), Серенсен, Мюре — Матісен (Фінне, 79), Гольм, Торстейнссон (Голанн, 79).

Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік, Лукумі, Міранда — Моро (Побега, 75), Фройлер, Фергюсон (Зом, 75) — Бернардескі (Орсоліні, 46), Камб’ягі (Роу, 87) — Кастро (Даллінга, 46).

Попередження: Боак’є, 30 — Бернардескі, 14