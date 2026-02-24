Ліга чемпіонів

Голкіпер Атлетіко розпочав гольову атаку дальнім пасом.

Воротар Атлетіко Мадрид Ян Облак записав на свій рахунок результативну передачу у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Господарі відкрили рахунок завдяки голу Александера Серлота на 23-й хвилині.

Гольова атака розпочалася з простого, але точного дальнього пасу Облака, який доставив м’яч глибоко на половину поля суперника. Серлот зумів виграти боротьбу у захисника та завдав удару лівою ногою з меж штрафного майданчика.

М’яч полетів по центру воріт, і голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле мав можливість врятувати команду, однак не впорався з ударом. У підсумку Атлетіко Мадрид повів 1:0, отримавши важливу перевагу в протистоянні.

Нагадаємо, що перша зустріч цих команд завершилася у результативну нічию 3:3.