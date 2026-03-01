Німеччина

Голи Шаїбі та Баої вирішили долю зустрічі.

У поєдинку 18-го туру Бундесліги Айнтрахт Франкфурт на своєму полі обіграв Фрайбург з рахунком 2:0.

Перший тайм минув без забитих м’ячів. Господарі володіли невеликою перевагою та створили кілька нагод, однак голкіпер гостей Ноа Атуболу двічі рятував свою команду. Найреальніший шанс до перерви мав Фрайбург: після подачі Крістіана Гюнтера Матанович пробив головою у стійку, а м’яч відскочив у руки Міхаелю Зеттереру.

Після перерви господарі додали в активності. На 64-й хвилині спрацювали заміни: Фарес Чайбі, щойно з’явившись на полі, відкрив рахунок. Після комбінації з Ннамді Коллінзом він завдав точного удару з 14 метрів у дальній кут — 1:0.

Фрайбург намагався відповісти, але Зеттерер упевнено діяв у воротах. На 81-й хвилині Айнтрахт закріпив перевагу. Чайбі асистував Жану-Маттео Бахої, який з лівого краю штрафного майданчика пробив у дальній кут. М’яч влучив точно в ціль — 2:0.

У компенсований час Бахоя міг оформити дубль, але його удар заблокували. Гості також намагалися скоротити відставання після стандартів, однак оборона франкфуртців діяла надійно.

Айнтрахт Франкфурт — Фрайбург 2:0

Голи: Шаїбі, 64, Баоя, 81

Айнтрахт Франкфурт: Сантос (Цеттерер, 5) — Коллінз, Аменда, Кох, Браун — Ларссон — Калімуендо, Гетце (Доан, 63), Гойлунн (Шаїбі, 63), Баоя — Буркардт

Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Огбус, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге — Сузукі, Гелер, Гріфо — Матанович

Попередження: Гелер