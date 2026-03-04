Португалія

Єдиний гол із пенальті забезпечив "левам" перевагу перед матчем-відповіддю.

У першому матчі півфіналу Кубка Португалії лісабонський Спортінг здобув домашню перемогу над Порту з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих м’ячів. Обидві команди діяли обережно, приділяючи особливу увагу обороні, адже на кону стояла перша частина двоматчевого протистояння за вихід у фінал.

Вирішальний момент стався на 62-й хвилині. Спортінг отримав право на пенальті, і нападник Луїс Суарес впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, принісши своїй команді мінімальну перевагу.

До фінального свистка господарі зуміли зберегти переможний рахунок, хоча Порту намагався відігратися та активізувався в атаці в заключні хвилини зустрічі.

Спортінг – Порту 1:0

Гол: Суарес, 62 (пенальті)

Таким чином, доля путівки до фіналу вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться на полі Порту.

В іншому півфіналі за право зіграти у вирішальному матчі турніру борються Торренсе та АД Фафе.

Нагадаємо, раніше Бенфіка, за яку виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, припинила боротьбу в турнірі на стадії чвертьфіналу, поступившись Порту.