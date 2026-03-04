Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться бірмінгемська Астон Вілла й лондонський Челсі.

Поєдинок відбудеться в середу, 4 березня, на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі, Англія. Початок — о 21:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.72.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють + нічия", представлений показником 4.32.

Коефіцієнтом 2.78 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жуана Педро, Коула Палмера або Оллі Воткінса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Челсі не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.18.

Слідкуйте за матчем Астон Вілла — Челсі на Football.ua.