Україна

Однак цього разу від поразки на чужому полі довелось рятуватись уже команді Василя Баранова.

Львівські Карпати під час цьогорічної достатньо сурової української зими перебували під впливом "іспанських вітрів", які навіяли на посаду головного тренера "левів" Франсіско Фернандеса. Однак старт роботи в нашій Прем’єр-лізі для закордонного тренера виявився геть не таким, на який покладали сподівання фанати "зелено-білих".

І якщо поразку від донецького Шахтаря (0:3) загалом ще можна прийняти в якості данини поточним кондиціям обох колективів, то невдача в домашній грі проти ковалівського Колоса минулими вихідними на власному полі (0:1) вже коштували Карпатам певних репутаційних утрат у контексті впевненості в правильності тренерського вибору. Для того, щоб змусити скептиків зменшити хвилю невдоволення, львів’янам випала нагода обіграти знову ж таки на власному полі Кудрівку, яка мала з ними однакову кількість очок у турнірній таблиці.

Публіка в сонячному місті Лева очікувала на дійсно гарну гру власної команди, і колектив Фернандеса дійсно виглядав натхненним уже з перших хвилин. А швидкий гол від Костенка був лише тому зайвим доказом. Уже на п’ятій хвилині Фаал приміряв на себе роль глибинного плеймейкера та закинув м’яч на хід партнеру до центру штрафного, а той спокійно відіграв воротаря-дебютанта Караващенка.

Карпати правильно трактували власний швидкий успіх та продовжували чинити тиск на суперників і надалі. Кудрівка при цьому наче й намагалась виводити м’яч подалі з власної половини, але в атаці команда Василя Баранова в першому таймі так нічого й не створила. А от позаду гості могли й більше м’ячів пропустити у власні ворота.

Особливо активним продовжував залишатись при цьому Фаал, але як він примудрився не влучити в площину в останньому моменті першої половини гри з подачі Алькайна з правого флангу штрафного на межу воротарського? Іспанець, до речі, як і Бруніньйо, також виглядав по-весняному свіжим до перерви, тож перевага команди Фернандеса була цілком виправданою та закономірною. Кудрівка потребувала нового поштовху.

Проте вийшло так, що цей самий поштовх для Кудрівки випадково зачепив і Карпати, відправивши останніх у якусь футбольну прострацію. Команда Фернандеса наче мимоволі зачинилась у захисті, після чого єдиним, чим займалась, це відбивалась від атак суперників, яких із часом ставало дедалі більше. Кудрівка домінувала, тож не дивно, що саме гості зрештою записали на свій рахунок другий гол у цьому матчі.

На 66 хвилині простріл Гусєва з правого флангу штрафного завершив у дотик на ближній Козак, після чого на емоціях ще довго нагадував місцевій публіці, що саме його хотіли підписати Карпати свого часу ще за Лупашка, але не змогли. А потім були спроби тренера львів’ян повернути свою команду до тями. Невдалі спроби. Тоді як суперники не зупинялись ні на мить, і зрештою після такого другого тайму можна сказати, що "леви" десь і вберегли бодай нічию. Як мінімум, Сичу одного разу довелось вибивати з порожніх воріт удар усе того ж Гусєва.

У наступному турі львівські Карпати на власному полі проведуть номінально гостьовий матч проти СК Полтава, а Кудрівка прийматиме рівненський Верес.

Карпати — Кудрівка 1:1

Голи: Костенко, 5 — Козак, 66

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Лях — Бруніньйо (Шах, 70), Сапуга (Карабін, 87), Едсон (Чачуа, 70) — Алькайн (Стеніо, 61), Фаал (Вітор, 87), Костенко.

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Сторчоус (Потімков, 87), Нагнойний (Думанюк, 75), Бєляєв (Глущенко, 46) — Козак (Пушкарьов, 90+3), Таїпі (Фрімпонг, 46), Морозко.

Попередження: Стеніо — Нагнойний, Фарина, Гусєв