Ігор Костюк склав перший великий іспит на чолі чинних чемпіонів.

Багато що було втрачено київським Динамо під час першої частини поточного сезону. Зокрема, чинні чемпіони української Прем’єр-ліги на чолі з Олександром Шовковським припустились низки помилок, які зрештою залишили їх навіть поза межами трійки лідерів у турнірній таблиці. І тепер "біло-синім" на чолі з Ігорем Костюком доведеться присвятити решту кампанії покращенню власних позицій.

Без перемог у очних зустрічах проти прямих конкурентів при цьому навряд чи можна обійтись, що розуміли футболісти Динамо перед виїздом до Житомира на матч проти місцевого Полісся, який був безумовно центральним у нашому чемпіонаті цими вихідними. Колектив Руслана Ротаня при цьому був готовий приймати суперників на тлі доволі впевнено початку офіційної частини 2026 року з перемогою в ще одному лобовому матчі, проти черкаського ЛНЗ, минулими вихідними, наприклад.

Проте звітна зустріч для обох команд була все ж таки історією, написаною з чистого аркушу. Шалений рівень напруги доводилось спостерігати впродовж усього ігрового часу, і при цьому навряд чи хтось скаже, що бригада арбітрів витримала цей надмірний градус. Особливо в першому таймі, коли Миколі Балакіну доводилось ледь не відбиватись від тієї чи іншої сторони в епізодах із залученням VAR.

Наприклад, момент із скасованим голом Полісся посеред першого тайму. Побачили порушення правил у діях Бабенка на власній половині в боротьбі проти Бражка, після чого випад Михайліченка до контратаки та передача на Емерллаху в зону загострення з ударом під ліву стійку особливого сенсу не мали. І багато хто з уболівальників тоді не погодився з рішенням рефері. Можливо, не дарма.

Полісся при цьому проводило перший тайм усе ж таки більш цікаво в плані атаки, аніж могло запропонувати Динамо своїм вертикальним футболом. І забили зрештою господарі цілком закономірний м’яч, нехай і з пенальті, який також довелось видивлятись на VAR, оскільки прийом ауту з лівого флангу атаки від суперників на руку в межах власного штрафного від Коробова рефері спочатку сприйняли за ігровий епізод.

Гуцуляк при цьому дуже майстерно виконав одинадцятиметровий паненкою по центру воріт. Витримали нерви перед стадіоном, який потрохи починав розжарюватись. Однак міцними виявились нерви й у форварда Динамо Пономаренка, коли вже в компенсований до першого тайму час він дограв, на відміну від Сарапія та Волинця, подачу з правого флангу від того-таки Коробова, і проштовхнув м’яч перед голкіпером у сітку воріт із гострого кута на ближній стійці.

Тож команда Костюка суперників не відпустила просто так на перерву, а в другому таймі з Поліссям сталось те, що ми вже бачили неодноразово. Колектив Ротаня погано вміє тримати темп гри рівним упродовж усього ігрового часу — це факт. І в такому матчі подібні недоліки, ох, як боляче карають суперники.

На 59 хвилині Динамо знову вийшло до швидкої атаки через правий фланг та пас Піхальонка на хід Пономаренку, який той завершив у штрафному ударом низом у дальній кут. І тут уже ситуація повністю перейшла під контроль гостей, тоді як господарям треба було відриватись від захисту власних воріт і щось вигадувати попереду знову. А зробити це вже було не так просто. Кияни, звісно, пару моментів таки дозволили створити житомирянам, але Нещерет урятував від ключового з них — удару головою від Сарапія в район лівої дев’ятки, після чого навіть повітряна тривога в компенсований час не збила чемпіонів із переможної траєкторії. Хоча центральний матч дійсно вийшов цікавим.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме криворізький Кривбас, тоді як київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.

Полісся — Динамо Київ 1:2

Голи: Гуцуляк, 40 (пен.) — Пономаренко, 45+2, 59

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Федор, 66), Бабенко (Краснічі, 66), Емерллаху (Шепелєв, 83) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 66), Назаренко (Майсурадзе, 83).

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв (Тимчик, 64) — Піхальонок (Яцик, 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Редушко.

Попередження: Пономаренко