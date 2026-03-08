Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру української Прем’єр-ліги, у якому житомирське Полісся та Динамо Київ.

Житомирське Полісся та Динамо Київ зіграють центральний матч дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Руслан Ротань, після перемоги над черкаським ЛНЗ (3:1), використав із перших хвилин Чоботенка в центрі оборони.

Ігор Костюк, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (4:0), залучив до стартового складу Караваєва на лівому фланзі захисту.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Філіппов, Краснічі, Шепелєв, Іванов, Федор, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Мельниченко, Гайдучик.



Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Моргун, Суркіс, Буяльський, Герреро, Захарченко, Михайленко, Шола, Попов, Рубчинський, Тимчик, Ярмоленко, Яцик.

Гра Полісся — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.