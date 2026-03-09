Україна

Андрій Шевченко заявив про невдоволення роботою арбітрів у останньому турі чемпіонату.

Українська асоціація футболу розпочала службові розслідування після матчів останнього туру чемпіонату України. Про це повідомив президент УАФ Андрій Шевченко.

За словами керівника організації, після ігор туру виникло чимало запитань до роботи арбітрів, тому було ухвалено рішення перевірити окремі епізоди та дії представників суддівського корпусу.

"Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення".

Шевченко також повідомив, що відповідні процедури вже офіційно запущені.

"Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету".

Президент УАФ підкреслив, що організація дотримується принципу відкритості та обіцяє оприлюднити результати перевірок після їх завершення.

"Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість", — йдеться у заяві президента УАФ.

Нагадаємо, найскандальніший матч пройшов у Житомирі за участи Полісся та Динамо (1:2).