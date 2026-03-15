Перемога 2:0 дозволила Поліссю випередити Динамо в турнірній таблиці.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань високо оцінив перемогу своєї команди над Кривбас у матчі 20-го туру чемпіонат України з футболу — 2:0.

"Я задоволений хлопцями – в першу чергу, їхнім ставленням. Хлопці прекрасно розуміють, що потрібно викладатися більше, робити інтенсивність вищою. Сьогодні вони працювали на максимумі, і заслужено виграли", — зазначив Ротань у коментарі УПЛ ТБ.

Тренер також відзначив психологічну готовність команди після важкого матчу з Динамо Київ:



Ціною великих зусиль хлопці змогли відновитися і знову бути налаштованими на перемогу. Це в першу чергу комплімент для них", — додав Ротань.

Щодо реалізації моментів, тренер наголосив:



"Ми розуміємо, що всі моменти неможливо реалізовувати. Хочеться покращити реалізацію і більш спокійно вигравати такі матчі, які даються з початку гри".

Завдяки перемозі "вовки" піднялися на третє місце в турнірній таблиці, випередивши на один бал Динамо Київ.