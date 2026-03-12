Україна

Головний експерт УАФ з арбітражу заявив, що суддівська бригада неправильно скасувала гол Полісся та не вилучила гравця Динамо.

Консультант з арбітражу Українська асоціація футболу Нікола Ріццолі визнав низку помилок суддів у матчі 19-го туру Українська Прем’єр-ліга між Поліссям та Динамо Київ (1:2).

Поєдинок обслуговувала суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним, а арбітром VAR працював Денис Шурман. Після гри виникло кілька суперечливих епізодів, які викликали резонанс серед клубів та вболівальників.

За словами Ріццолі, однією з головних помилок стало скасування гола півзахисника житомирян Ліндон Емерллаху. М’яч було анульовано через фол на початку атаки проти Володимир Бражко, однак експерт наголосив, що VAR не мав підстав втручатися.

"Арбітр перебував у хорошій позиції для оцінки епізоду. Це був складний момент, але рішення повинно залишатися за рефері на полі. Підстав для перегляду VAR у цьому випадку не було", — пояснив Ріццолі.

Також комітет арбітрів вважає помилковим призначення пенальті у ворота Динамо за нібито гру рукою захисника Максим Коробов. За словами експерта, м’яч несподівано змінив траєкторію, і футболіст не мав можливості уникнути контакту.

Ще одним спірним моментом став фол захисника Крістіан Біловар проти Емерллаху. Ріццолі заявив, що дії гравця Динамо становили загрозу безпеці суперника і мали каратися прямою червоною карткою.

Водночас арбітри правильно не призначили пенальті у ворота Полісся після падіння вінгера киян Назара Волошина в штрафному майданчику.

Після скандального матчу президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся до УАФ із вимогою перевірити арбітрів на поліграфі та оприлюднити записи переговорів VAR. У відповідь керівництво асоціації розпочало службове розслідування щодо якості суддівства.

Президент УАФ Андрій Шевченко також висловив невдоволення рівнем арбітражу в 19-му турі чемпіонату. Після скандалу Балакін та Шурман не отримали призначення на наступний тур УПЛ.

У турнірній таблиці Полісся посідає третє місце, тоді як Динамо розташувалося на одну позицію нижче. У наступному турі житомиряни зіграють проти Кривбаса, а кияни зустрінуться з Оболонню.