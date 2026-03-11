Україна

Житомирський клуб зберіг одного зі своїх ключових захисників, уклавши з ним нову довготривалу угоду.

Футбольний клуб Полісся офіційно оголосив про продовження співпраці з центральним захисником команди Сергієм Чоботенком. Сторони успішно узгодили всі деталі та підписали новий договір, який буде чинним до кінця червня 2029 року.

Сергій приєднався до житомирської зграї у липні 2023 року і швидко став важливою ланкою в побудові гри команди. За майже три роки виступів за клуб він довів свою надійність на футбольному полі. За цей час захисник зіграв 81 матчі у всіх турнірах, забив 2 мʼячі та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, взимку вовки відправили Чоботенко та Гуцуляка в дубль, згодом конфлікт вдалось владнати.