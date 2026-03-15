Головний тренер команди пояснив причини невдачі, розкритикував суддівство та прокоментував вимушений дебют новачка Самби Діалло.

У рамках 20-го туру Української Прем'єр-ліги львівський Рух зазнав поразки від Епіцентра з рахунком 0:2. Після матчу головний тренер львів'ян Іван Федик дав емоційне флеш-інтерв'ю, в якому зізнався, що команда переживає надзвичайно важкі часи через брак кваліфікованих виконавців.

Головний акцент у своїй промові наставник зробив на жахливій ситуації в лінії оборони. За його словами, клуб не зробив потрібних трансферів, через що тренерський штаб змушений кидати в бій в елітному дивізіоні зовсім юних хлопців.

"Ми не створили багато моментів в атаці, адже в нас усе починається від оборони, де треба серйозно попрацювати. Треба, щоб повернулися гравці лінії оборони. Ситуація така, що ми ставимо дітей, які мають подавати м'ячі, а вони в нас грають в основному складі в Прем'єр-лізі. Суперники це бачать і цілеспрямовано грають у ці зони. Так було в матчі з Металістом 1925, так грали і сьогодні — у зони, де в нас грають малі діти", — пояснив Іван Федик.

Кадровий голод Руху яскраво ілюструє і дебют новачка команди — сенегальця Самби Діалло. Він з'явився на полі майже одразу після переходу до клубу. На запитання журналістки про те, чим легіонер заслужив довіру вийти в основі так швидко, тренер відповів максимально прямо:

"Свою довіру він заслужив тим, що в нас просто немає кому грати на цих позиціях. Він тренується з нами всього два дні. Тим не менш, ми покладаємо на нього великі надії", — додав він.

Окрім кадрових проблем, Федик звернув увагу на спірні рішення арбітрів, які, на його думку, вплинули на підсумковий результат. Тренер вважає, що перед другим пропущеним м'ячем судді проігнорували порушення правил проти його гравця.

"Епіцентр має велике завдання і бажання залишитись в УПЛ, вони працюють на трансферному ринку. А щодо гри… треба дивитися епізод із пенальті. Плюс, коли Епіцентр забивав другий гол, точно був фол на Бойку. Але, напевно, Епіцентру зараз це більше треба, тому маємо такий результат", — підсумував наставник Руху.

Після цієї гри Рух опустився на 14 місце, маючи у своєму активі 19 очок. Львівʼяни програли всі чотири стартові гри весняної частини. Наступними суперниками підопічних Федика стануть лідери чемпіонату — ЛНЗ та Шахтер.