Наставник львів'ян поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (0:3).

"Ситуація в клубі склалась так, що ігрову практику отримують молоді гравці. Частині з цих футболістів немає 20 років, а декому взагалі тільки 17 років. Це важкий і довгий шлях, який ми разом мусимо пройти, адже іншого вибору в нас немає. Як і трансферів у це трансферне вікно ми не зробили. В групі атаки нам не вистачає футболістів. На позиціях вінгерів грали центральні півзахисники.

Помилки під час пропущених голів це питання майстерності, чи нестачі досвіду? Це великий комплекс. Гравцям не вистачає досвіду, росту та фізичної сили. На стандартних положеннях треба грати якісніше. Національна ліга U-19 не є конкурентним чемпіонатом, там молодь просто отримує ігрову практику.

Є клуби, які мають другі команди, що виступають у Другій лізі. Там сильні молоді футболісти отримують необхідний досвід гри на дорослому рівні. Як приклад – команди Олександрія-2, Полісся-2 та інші. Наразі наші перемоги на рівні U-19 не свідчать про силу юнацької першості. Можливо, в наступному сезоні з’явиться чемпіонат U-21 і він буде більш конкурентний, а футболісти там краще прогресуватимуть. Наразі ж між юнацькими змаганнями та дорослим футболом є велика прірва. Молоді футболісти зараз отримують досвід в УПЛ і роблять це не поступово.

Ця гра склалась так, що треба було підтримати молодих футболістів. Деякі з цих гравців дебютували, а деякі хлопці проводять лише два-три матч на професійному рівні. Їм зараз важливі підказки та підтримка. Але в деяких моментах їх треба більше мотивувати, адже вони дуже переживають. Та це не причина не догравати в певних епізодах, тому ми підганяємо цих гравців, але це також елемент підтримки", — наводить слова Федика прес-служба куба.

