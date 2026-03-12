Україна

Сенегальський півзахисник киян проведе другу половину поточного сезону у складі жовто-чорних на правах оренди.

Футбольні клуби Динамо та Рух офіційно уклали угоду щодо переходу 23-річного сенегальського вінгера Самби Діалло. Футболіст захищатиме кольори львівської команди на правах оренди, яка розрахована до завершення поточного змагального сезону.

Для Діалло це вже не перша орендна поїздка з метою отримання регулярної ігрової практики. Нагадаємо, що першу половину минулого сезону сенегалець провів у чемпіонаті Ізраїлю, де виступав за Хапоель (Єрусалим).

Самба яскраво заявив про себе у юнацькій команді киян (U-19), що згодом відкрило йому двері до основного складу. Його перший офіційний матч за дорослу команду біло-синіх відбувся 28 жовтня 2022 року у поєдинку групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКа.

В українській Прем'єр-лізі він вперше вийшов на поле навесні 2023 року проти Металіста. Загалом за першу команду Динамо в усіх офіційних турнірах (УПЛ, Кубок та єврокубки) сенегалець встиг зіграти 17 матчів. На рахунку Діалло 1 забитий м'яч за основу киян.

Перехід до Руху має стати для талановитого вінгера чудовою нагодою перезапустити кар'єру в УПЛ та стати важливим гравцем в атаці львівської команди.