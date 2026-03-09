Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2026 року.

Металіст 1925 упевнено переміг Рух Львів у матчі 19-го туру Українська Прем’єр-ліга — 3:0.

Харків’яни фактично вирішили долю зустрічі ще до перерви. На 24-й хвилині Павлюк відкрив рахунок потужним ударом у верхній кут після стандарту, а вже за дві хвилини Забергджа подвоїв перевагу, замкнувши передачу з лівого флангу. У компенсований час першого тайму Шабанов добив м’яч у сітку після подачі зі штрафного та встановив остаточний рахунок.

У другому таймі Металіст 1925 контролював гру й мав ще кілька нагод збільшити перевагу, однак один із голів було скасовано через офсайд.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — М1925 у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Металіст 1925 0:3

Голи: Павлюк, 24, Забергджа, 26, Шабанов, 45+2

Рух: Герета — Роман, Киричок (Левицький, 39), Товарницький, Залипка — Рейляну (Рибак, 59), Підгурський, М. Бойко (Клайвер, 46) — Притула (Квас, 70), Ігор (І. Денисов, 46), Таллес.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов (Дубко, 60), Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало (Калітвінцев, 69) — Забергджа (Рашиця, 60), Петер (Кастільйо, 77), Антюх (Арі, 60).

Попередження: Роман