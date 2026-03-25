Підопічні Володимира Самборського поступилися юнацькій команді Туреччини в першому з трьох товариських матчів.

Юнацька збірна України U-16, сформована з гравців не старших 2010 року народження, розпочала свій навчально-тренувальний збір у Туреччині з товариського поєдинку проти однолітків із Туреччини.

Матч завершився поразкою українців з рахунком 0:2. Голами відзначилися Ексінер на 32-й хвилині та Деніз на 78-й.

Склад України: Галдін – Мисюра (к) (Кудла, 85), Кислянка, Лапунов (Резнік, 65), Дзюринець (Довгий, 85), Гордєєв (Ковбасюк, 74), Бодак (Мартинюк, 74), Рибак (Відзівашець, 65), Федушко (Савченко, 65), Бирладяну (Островський, 46), Бегметюк (Пушкалов, 85); запасні: Мікула, Кравець.

Поєдинок відбувся 25 березня у місті Манавгат на стадіоні "Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi".

Наступні два спаринги заплановані на 28 березня проти Норвегії (14:00 за київським часом) та 30 березня проти Марокко (11:00).