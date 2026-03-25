Ексчемпіон Європи U-19 приєднався до клубу з Лозової після відходу з Кудрівки.

Український вінгер Дмитро Коркішко став гравцем Авангарда з Лозової, який виступає в аматорській лізі. Про підписання досвідченого футболіста повідомила пресслужба клубу.

35-річний гравець виступатиме за нову команду під 15 номером, тоді як деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Коркішко була Кудрівка, за яку він провів 34 матчі та забив 6 м’ячів. Взимку сторони припинили співпрацю.

Вихованець Динамо упродовж кар’єри грав за Арсенал Київ, Полтаву, Чорноморець, Дніпро-1, Металіст, а також мав легіонерський досвід у Туреччині, Казахстані та Білорусі.

Однією з головних сторінок його кар’єри залишається перемога на Євро-2009 U-19, де він не лише виграв турнір у складі збірної України, а й відзначився голом у фіналі та потрапив до символічної збірної.