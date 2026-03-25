В асоціації запевнили, що між тренером і голкіпером немає конфлікту.

Українська асоціація футболу прокоментувала відсутність воротаря мадридського Реала Андрія Луніна у заявці збірної України на березневі матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.

За інформацією The Athletic, список гравців формувався приблизно за два тижні до поєдинку проти Швеції. У той період Лунін не мав стабільної ігрової практики у клубі, що й стало ключовим фактором рішення тренерського штабу.

В УАФ окремо наголосили, що жодних непорозумінь між Сергієм Ребровим і голкіпером не існує. У збірній продовжують стежити за формою воротаря та розглядають його як кандидата на виклики у майбутньому.

У нинішньому сезоні Лунін провів 5 матчів за Реал, пропустивши 10 м’ячів. Водночас після травми Тібо Куртуа українець отримав шанс зіграти у двох останніх зустрічах мадридців — проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів та Атлетіко в чемпіонаті Іспанії.