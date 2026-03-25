Форвард донецького клубу підтримував зв’язок із бразильцями після початку війни та запевняв їх у стабільності ситуації.
Лассіна Траоре, Getty Images
25 березня 2026, 16:46
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре поділився деталями спілкування з іноземними гравцями команди після початку повномасштабної війни в Україні.
Футболіст зізнався, що намагався переконати легіонерів, зокрема бразильців, повернутися до клубу після їхнього від’їзду.
"Можливо, так. Після дещо складнішого періоду клуб знову стає привабливим. Дехто залишився весь час, у тому числі я. Але я був у контакті з тими бразильськими гравцями, які поїхали, і намагався переконати їх повернутися. Я казав їм, що в клубі все добре, і вони мені повірили. Коли вони повернулися, це дало імпульс іншим новим хлопцям із Бразилії, коли вони побачили тут своїх співвітчизників", — розповів Траоре.
За його словами, ключовим аргументом була відверта розмова про реальну ситуацію в Україні.
"Ми були тут разом до війни, і вони поїхали, коли війна почалася. Я говорив їм правду, намагався пояснити, як все є насправді. Ми у Львові, поруч із Польщею. Тут, крім подорожей, особливих проблем немає", — додав форвард у коментарі livesport.cz.
Раніше повідомлялось, що Антверпен не полишає ідеї підписати Лассіну Траоре.