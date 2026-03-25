Клуб розглядає можливість продажу португальця та вже підшукує потенційну заміну.

Мілан тимчасово зупинив перемовини з вінгером збірної Португалії Рафаелем Леау щодо продовження контракту. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Керівництво клубу не повністю задоволене виступами та поведінкою 26-річного футболіста у поточному сезоні, через що виникли сумніви щодо доцільності підписання нової угоди. Не виключається варіант, за якого Леау може залишити команду вже влітку.

На тлі цієї ситуації Мілан почав розглядати варіанти підсилення атаки. Одним із кандидатів є форвард Болоньї Сантьяго Кастро.

У нинішньому сезоні Леау провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 2 результативними передачами. Його контракт із клубом чинний до 2028 року.