Україна

Бразилець пригадав початок війни, переїзд до Києва та подякував українцям за роки в клубі.

Ексвінгер Шахтар Донецьк Дуглас Коста поділився спогадами про період виступів в Україні, а також розповів про власні переживання під час початку бойових дій на сході країни у 2014 році.

За словами бразильця, ті події стали переломним моментом у його житті та кар’єрі:



"Я боявся, що там помру. Я переїхав до Києва з Донецька, як тільки зміг. Після канікул мене продали до Баварія. Я більше не міг жити в Україні; я боявся за сім’ю. Але я завжди буду вдячний за ті п’ять з половиною років, які я там провів", — зізнався Коста.

Футболіст також із теплом пригадав команду "гірників" того періоду, відзначивши високий рівень гри та атмосферу в колективі. Він згадав своїх партнерів — Фернандінью і Вілліан, а також роботу під керівництвом головного тренера Мірчі Луческу.



"Ми мали неймовірну техніку, і Луческу знав, як вичавити з нас максимум. Це був чудовий час у моєму житті, а потім війна все змінила", — додав він.

Коста окремо підкреслив своє ставлення до українців:



"Український народ – великий; я ніколи цього не забуду".

Нагадаємо, Дуглас Коста виступав за Шахтар із 2010 по 2015 рік, після чого перейшов до Баварії. У подальшому він грав за Ювентус, Греміо, Флуміненсе, Лос-Анджелес Гелаксі та Сідней.

Наразі 35-річний вінгер виступає за К’єво, який грає у четвертому дивізіоні чемпіонату Італії.