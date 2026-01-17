Італія

Бразильський вінгер підписав контракт до кінця сезону 2025/26 і проведе півроку у Серії D.

Зірковий бразильський вінгер Дуглас Коста, який раніше виступав за Шахтар, Баварію та Ювентус, підписав контракт з італійським К'єво до кінця сезону 2025/26. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Як повідомляє пресслужба клубу з Верони, Коста проведе півроку в К'єво, після чого планується його трансфер до Аль-Іттіфака з чемпіонату ОАЕ, де вже виступає Маріо Балотеллі.

Нагадаємо, що 35-річний бразилець залишив австралійський Сідней у вересні 2025 року через особисті проблеми. За свою кар’єру Коста провів 203 матчі за Шахтар, забив 38 голів та віддав 40 результативних передач, а також виступав за Ювентус, Баварію, Лос-Анджелес Гелаксі, Флуміненсе та Греміо.

К'єво наразі виступає у Серії D – четвертому за силою дивізіоні Італії. Команда з Верони йде серед лідерів групи B і претендує на підвищення. У наступному матчі, 18 січня, клуб прийме Мілан U-23.

У міжнародній кар’єрі Коста провів 31 матч за збірну Бразилії, забив 3 голи та віддав 6 асистів.