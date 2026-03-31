Бразильський захисник відновився від ушкодження зв’язок і вже відіграв контрольний матч перед фінішною прямою сезону.

Бразильський захисник Полісся Житомир Лукас Тейлор відновився після серйозного ушкодження зв’язок і знову приєднався до загальної групи "вовків". Про це повідомляє клубна пресслужба.

"Віримо, що Лукас допоможе команді на фінішній прямій цього сезону", – йдеться у повідомленні.

Захисник отримав травму під час першого поєдинку сезону проти Санта-Колома у Лізі конференцій. Вже встиг відіграти контрольний матч проти Динамо Київ (1:0).

Наразі Полісся Житомир посідає третю позицію в турнірній таблиці Українська Прем'єр-ліга, здобувши 42 очки після 21 зіграного матчу.