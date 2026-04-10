Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 квітня 2026 року.

Житомирське Полісся у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграло СК Полтава (4:0).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок у матчі на десятій хвилині зусиллями Олексія Гуцуляка, який реалізував пенальті. Через чотири хвилини перевагу "вовків" подвоїв Олександр Андрієвський.

Потім на 33 хвилині пряму червону картку перед собою побачив захисник господарів поля Євген Місюра. Із цього ж стандарту прямим ударом у ворота влучив Едуард Сарапій.

Остаточну крапку в матчі поставив Гіоргі Майсурадзе із голом на 71 хвилині.

СК Полтава — Полісся 0:4

Голи: Гуцуляк, 10 (пен.), Андрієвський, 14, Сарапій, 34, Майсурадзе, 71.

СК Полтава: Мінчев — Бужин, Савенков, Місюра, Ухань (Коцюмака, 78) — Дорошенко (Сад, 78), Даниленко (Плахтир, 78) — Одарюк, Кононов — Кобзар (Підлепич, 35), Сухоручко.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Кобернюк, 64), Сарапій (Панчишин, 46), Михайліченко — Андрієвський (Шепелєв, 46), Краснічі, Федор (Філіппов, 64) — Гуцуляк (Лєднєв, 64), Гайдучик, Брагару.

На 33-й хвилині був вилучений Євген Місюра (СК Полтава) (грубий фол).