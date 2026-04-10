Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 23 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, центральний матч туру ЛНЗ — Шахтар у неділю обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему VАR відповідатиме Віктор Копієвський.

Поєдинок Металіст 1925 — Динамо Київ у суботу довірили Роману Блавацькому, якому із системою VAR допоможе Дмитро Євтухов.

УПЛ. 23 тур

10 квітня, п’ятниця

13:00 СК Полтава – Полісся. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).

18:00 Рух – Колос. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).

11 квітня, субота

13:00. Карпати – Олександрія. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30 Металіст 1925 – Динамо. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

18:00 Верес – Оболонь. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).

12 квітня, неділя

13:00 Кудрівка – Кривбас. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 Зоря – Епіцентр. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

13 квітня, понеділок

13:00 ЛНЗ – Шахтар. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Після 22 турів ЛНЗ та Шахтар очолюють УПЛ, набравши по 50 очок, але "гірники" мають гру в запасі. Трійку найкращих замикає Полісся, яке набрало 43 очки, що на два більше, ніж у київського Динамо.