Наставник Олександрії незадоволений своїми підопічними після гри з Вересом.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (0:3).

"Розуміючи турнірну ситуацію, ми налаштовувалися лише на перемогу. Керівництво клубу створило усі умови для підготовки команди до гри. Тренерський штаб доклав усіх зусиль, щоб підвести команду до поєдинку у максимально позитивному психологічному стані. І, спостерігаючи за тренувальним процесом, ми не могли передбачити ті проблеми, які виникли по ходу поєдинку.

Так, Данило Ващенко пропускав гру через дискваліфікацію. Опорна зона — проблемна. Натомість, ми сподівалися на атакувальну ланку, на індивідуальні якості наших легіонерів. Чекали активного пресингу від них. Але не побачили цього. Ну і початок атак від наших захисників — це жах. Це ветеранський футбол, який нікому не подобається.

Звісно, і перший гол вплинув на хід гри. Важко щось коментувати, бо ми очікували на зовсім іншу гру. У другому таймі довелося випускати на поле молодих гравців. Але ми практично нічого не створили.

Не побачив азарту. Хоча, другий тайм був кращим. До гри були прекрасні спогади. Перемога над Шахтарем у домашній грі п'ять років тому. Хотілося б краще зіграти. Але я нічого не побачив від легіонерів. Можливо, крім Браяна Кастільйо і Яде Ндіаги", — наводить слова Шарана прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Верес.