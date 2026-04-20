Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 квітня 2026 року.

Рівненський Верес у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграв Олександрію (3:0).

Команда Олега Шандрука відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Фабрісіо Яна, після чого на 39 хвилині перевагу гостей подвоїв Ігор Харатін.

Точку в матчі поставив Гільєрме Баїя, який забив на 90 хвилині.

Після 24 турів Верес набрав 29 очок та посідає десяте місце в УПЛ, а Олександрія з 12 балами посідає передостаннє, 15 місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Верес у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Верес 0:3

Голи: Фабрісіо, 7, Харатін, 39, Баїя, 90.

Олександрія: Макаренко — Скорко, Кампуш, Беїратче (Черниш, 69), Бутко — Амарал (Хмельовський, 46), Мишньов, Булеца (Кремчанін, 46) — Родрігеш (Жонатан, 46), Кастільйо, Ндіага.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Кльоц (Бойко, 46), Харатін (Чечер, 90+2), Фабрісіо (Годя, 63) — Шарай, Стень (Ндукве, 56), Гонсалвеш (Баїя, 56).

Попередження: Кастільйо, Хмельовський — Стень, Харатін, Горох, Сміян, Ціпот, Баїя.