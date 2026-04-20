Матчі відбудуться 21 та 22 квітня.
Олександр Афанасьєв, ФК Динамо Київ
20 квітня 2026, 19:17
УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на півфінальні матчі Кубка України-2025/26.
Матч між чернівецькою Буковиною та київським Динамо обслуговуватиме Олександр Афанасьєв з Харкова, а за систему ВАР відповість Роман Блавацький зі Львова.
Поєдинок між харківським Металістом 1925 та Черніговом довірили Віталію Романову з Дніпра, якому із системою ВАР допоможе Андрій Коваленко з Полтави.
Нагадаємо, матч Буковина – Динамо пройде у вівторок, 21 квітня, о 18:00, а поєдинок Металіст 1925 – Чернігів заплановано на наступний день – 22 квітня, о 18:00.