Матчі відбудуться 21 та 22 квітня.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на півфінальні матчі Кубка України-2025/26.

Матч між чернівецькою Буковиною та київським Динамо обслуговуватиме Олександр Афанасьєв з Харкова, а за систему ВАР відповість Роман Блавацький зі Львова.

Поєдинок між харківським Металістом 1925 та Черніговом довірили Віталію Романову з Дніпра, якому із системою ВАР допоможе Андрій Коваленко з Полтави.

Нагадаємо, матч Буковина – Динамо пройде у вівторок, 21 квітня, о 18:00, а поєдинок Металіст 1925 – Чернігів заплановано на наступний день – 22 квітня, о 18:00.