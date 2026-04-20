У італійця перелом великогомілкової кістки.
Матео Ретегі, Getty Images
20 квітня 2026, 17:38
Нападник Аль-Кадісії Матео Ретегі зазнав серйозної травми, через що вибув до кінця сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
26-річний італієць травмувався у матчі 29 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Шабаба, в якому він відзначився голом.
Після медичного обстеження у футболіста виявили перелом великогомілкової кістки, через що він пропустить близько 2-3 місяців.
У нинішньому сезоні Ретегі, який також пропустить червневі товариські матчі збірної Італії, провів 30 матчів — на його рахунку 19 голів та два асисти.
Після 29 турів Аль-Кадісія набрала 62 очки і посідає четверте місце у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Ахлі на чотири бали.