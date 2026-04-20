Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться донецький Шахтар та житомирське Полісся.

Донецький Шахтар та житомирське Полісся зіграють центральний матч двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Арда Туран, після нічиєї проти нідерландського АЗ (2:2), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони, тоді як Марлон Гомес гратиме в центрі поля, а Траоре та Егіналду розташуються в атаці.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над СК Полтава (4:0), залучив до стартового складу Крушинського на лівий фланг оборони, тоді як Бабенко та Емерллаху гратимуть у центрі поля, а Краснопір та Назаренко розташуються в атаці.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон Гомес, Ізакі — Аліссон, Траоре, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Марлон Сантос, Невертон, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Філіппов, Краснічі, Шепелєв, Федор, Лєднєв, Майсурадзе, Кобернюк, Брагару, Панчишин, Гайдучик.