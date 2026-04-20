Надії на порятунок команди Володимира Шарана розтанули остаточно.

Розігрівом до головного матчу двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги стало протистояння в Олександрії, де місцевий однойменний клуб намагається самого себе витягнути з трясовини зони вильоту, де перебуває від початку сезону. Навіть легендарного для себе Володимира Шарана запросили знову очолити команду, щоб у відповідальний момент підняти моральний дух колективу.

Цього разу "поліграфам" на КСК Ніка протистояв рівненський Верес, який посеред тижня сто разів пожалкував напевно, що не зіграв матч проти харківського Металіста 1925 ще на початку грудня минулого року, як було заплановано. Бо команда Олега Шандрука отримала болючий розгром із рахунком 0:4 перед власними вболівальниками, нехай і в статусі гостьового колективу, не продемонструвавши особливого бажання боротись.

А тут треба було зустрітись із начебто високо вмотивованим колективом, який обіцяв до останнього боротись за виживання. Що ж, судячи з усього, цей останній момент таки настав цього дня. Олександрія почала гру із швидкого пропущеного гола вже на сьомій хвилині, коли під час подачі з лівого флангу від Гонсалвеша в центрі штрафного загубили Фабрісіо, а той перевів м’яч головою в дальній кут.

Господарі спробували відігратись схожим чином, але жодна із спроб завершення від Кампуша подач із стандартів успіху не мала. Натомість наприкінці другого тайму "поліграфи" на 39 хвилині програли другий темп атаки перед власним штрафним під час відскоку прострілу Кльоца з правого флангу, і Харатін поклав прицільний удар під праву стійку чужих воріт. На цьому інтрига практично зникла в цьому протистоянні.

Шаран використав потрійну заміну поперерві, але краще від цього його команда точно не заграла, хоча суперники майже повністю передали м’яч під її контроль. Так нічого Олександрії в плані небезпеки й не вдалось створити за другу половину зустрічі, а вже на останній хвилині основного часу Бутко привіз контратаку на власні ворота втратою м’яча під тиском Ндукве на правому фланзі захисту, і через ноги Годі м’яч дійшов до центру штрафного під удар Баїї, який остаточно поховав команду Шарана.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру, тоді як рівненський Верес поїде до луганської Зорі.

Олександрія — Верес 0:3

Голи: Фабрісіо, 7, Харатін, 39, Баїя, 90

Олександрія: Макаренко — Скорко, Кампуш, Беїратче (Черниш, 69), Бутко — Амарал (Хмельовський, 46), Мишньов, Булеца (Кремчанін, 46) — Родрігеш (Жонатан, 46), Кастільйо, Ндіага.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Кльоц (Бойко, 46), Харатін (Чечер, 90+2), Фабрісіо (Годя, 63) — Шарай, Стень (Ндукве, 56), Гонсалвеш (Баїя, 56).

Попередження: Кастільйо, Хмельовський — Стень, Харатін, Горох, Сміян, Ціпот, Баїя