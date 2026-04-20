Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє номінально домашній матч проти житомирського Полісся.

ШАХТАР — ПОЛІССЯ

ПОНЕДІЛОК, 20 КВІТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Одна битва за іншою. У такому форматі останніми тижнями живе команда Арди Турана, тож після чергового європейського вояжу, який приніс Україні першу в історії участь нашої команди у півфіналі Ліги конференцій УЄФА, "гірники" повертаються до справ у чемпіонаті, де на них очікуватиме так само черговий центральний матч туру.

Тиждень тому Шахтар зіграв унічию на полі черкаського ЛНЗ в очній дуелі за право одноосібно очолювати турнірну таблицю, але сильнішого там виявити не вдалось (2:2). Після цього команда Турана здійснила навколоєвропейську подорож із вояжом до Алкмару й зіграла з таким самим рахунком проти нідерландського АЗ, що загалом влаштовувало обидві сторони. І тепер "гірники" проведуть матч проти житомирського Полісся — свого головного криптоніту на внутрішній арені.

Банальний факт — у Шахтаря за всю нетривалу історію протистоянь із "вовками" лише одна перемога. Та й ту довелось вигризати в овертаймі минулорічного розіграшу Кубка України на шляху до здобуття трофею. А от у чемпіонаті в минулому сезоні донеччани обидві гри мінімально програли, тоді як минулої осені в першому колі зіграли внічию в Житомирі (0:0), так що традицію було збережено.

Наразі ж усі розуміють важливість поєдинку для обох команд, бо ще ж і черкаський ЛНЗ примудрився програти в цьому турі ковалівському Колосу (0:1), тож Шахтар бачить перед собою матчі проти Полісся, перенесену гру проти Зорі та Кудрівки за найближчий тиждень, як можливість зробити чемпіонські перегони питанням вирішеним.

У той самий час для команди Руслана Ротаня це буде чи не остання можливість долучитись до чемпіонських перегонів у цьому сезоні. Але в разі поразки боротьба для Полісся стане навіть ще цікавішою, бо позаду на відстані двох пунктів уже перебувають Металіст 1925 та київське Динамо, тож ситуація у зоні єврокубків потрохи розжарюється наприкінці сезону.

Окрім цього, знову поміж собою зустрічатимуться одні з найкращих захистів нашої ліги, але в контексті "вовків" ми говоримо ще й про вдалу гру в атаці та статус другої за кількості забитих голів команди чемпіонату, одразу після власне Шахтаря. Так що, цілком імовірно, ми знову почнемо тиждень із фантастичного шоу. Минулий промайнув майже непомітно саме за рахунок того видовищного першого тайму в Черкасах — здається, ніхто з уболівальників не був би проти повторити ті емоції.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Траоре, Егіналду.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може здобути 400 домашню перемогу та пропустити 750 гол (ще один м’яч) на власному полі в УПЛ;

- Полісся може зазнати 20 гостьової поразки або 10 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- Шахтар не програє 14 матчів поспіль в УПЛ;

- Полісся забиває вісім ігор поспіль в чемпіонаті — 18 голів;

- Руслан Бабенко (Полісся) може провести 200 матч, Педріньйо Азеведо та Невертон (обидва — Шахтар) — 50;

- Ігор Краснопір (Полісся) може забити 20 гол в УПЛ, Дмитро Криськів (Шахтар) — 15;

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА