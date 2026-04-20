Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Після невдалої гри проти Металіста 1925 — нам вкрай була потрібна перемога. Якщо коротко — з цим завданням ми впоралися. Побачив правильну реакцію команди на поразку у попередньому матчі. Напевно, це зараз найголовніше.

Капітанська пов'язка у Костаса Стамуліса? Це рішення ми прийняли напередодні матчу. Він заслужив на це у цій грі. Щодо Сергія Стеня в атаці у стартовому складі — у нас у складі більше двадцяти футболістів. І всі вони заслуговують грати. Відбулася певна ротація і це дало результат. Гравці, які мали менше ігрового часу — для них це був шанс проявити себе. Саме тому і Фабрісіо Ян з'явився у стартовому складі.

Підсумовуючи гру, загалом я задоволений. У другому таймі ми могли б зіграти краще на м'ячі, використовували вільні зони і закривати гру раніше. В нас був дуже непростий виїзд до Олександрії. Тому гравці зараз отримають два вихідних. Знову зберемося у четвер і розпочнемо мікроцикл підготовки до матчу проти Зорі", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

