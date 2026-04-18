Україна: Перша ліга

Чернівецький клуб гарантував собі підвищення у класі за шість турів до фінішу.

Чернівецька Буковина офіційно оформила путівку до Української Прем'єр-ліги. Цікаво, що для цього команді навіть не довелося виходити на поле. Дострокове підвищення у класі жовто-чорним гарантувала втрата очок київським Лівим берегом, який оступився у виїзному поєдинку проти тернопільської Ниви (0:0).

Цей результат зробив відрив лідера математично недосяжним — за п'ять турів до завершення чемпіонату він складає 19 очок. Наразі Буковина впевнено й одноосібно очолює турнірну таблицю з 66 пунктами. Свій статус фаворита чернівчани підтвердили напередодні, здобувши перемогу над Металістом (2:1) завдяки дублю Дахновського.

Востаннє чернівчани виступали в елітному дивізіоні ще у далекому сезоні 1993/94, коли турнір мав назву Вища ліга. Відтоді минуло 32 роки — ціле покоління вболівальників виросло, мріючи знову побачити грандів українського футболу на стадіоні Буковина. І сьогодні ця мрія стала реальністю.

Наступне протистояння стане для чернівецької команди справжньою перевіркою на міцність перед елітним дивізіоном.У вівторок, 21 квітня, Буковина зіграє проти чинного чемпіона країни — київського Динамо — в рамках півфіналу Кубка України. Стартовий свисток пролунає о 18:00.