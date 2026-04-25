Матчі туру розділені на три дні.
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 27 туру УПЛ.
27 тур розпочнеться у п'ятницю, 8 травня, матчем між Кривбасом та львівськими Карпатами.
Київське Динамо зіграє свій матч у суботу, 9 травня, коли у гостях зустрінеться із черкаським ЛНЗ.
Тур закриє матч між СК Полтава та донецьким Шахтарем — гра відбудеться у неділю, 10 травня.
УПЛ. 27 тур
8 травня (п’ятниця)
Кривбас — Карпати 13:00
Колос — Кудрівка 15:30
Полісся — Олександрія 18:00
9 травня (субота)
Рух — Верес 13:00
ЛНЗ — Динамо 15:30
Оболонь — Епіцентр 18:00
Зоря — Металіст 1925 18:00
10 травня (неділя)
Полтава — Шахтар 15:30
Після 24 турів Шахтар лідирує до УПЛ, набравши 57 очок, випереджаючи ЛНЗ на шість балів. У Полісся третій рядок із 46 очками, що на два більше, ніж у Динамо та Металіста 1925.