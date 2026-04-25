Статистична віха в тренерській кар’єрі.
25 квітня 2026, 08:15
Ковалівський Колос напередодні обіграв СК Полтава в домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.
Ця гра стала для головного тренера "колосків" Руслана Костишина сотою в рамках "елітного" дивізіону на чолі клубу з Ковалівки.
49-річний фахівець удруге працює з командою, яку свого часу виводив до УПЛ та вже в першому сезоні на цьому рівні здобував право на участь у єврокубках.
Статистика за сезонами: Сезон — Ігри — Баланс — М’ячі
2019/20: 34 +12=2-20 (38:60)
2020/21: 26 +10=11-5 (36:26)
2021/22: 5 +1=2-2 (2:9)
2024/25: 10 +5=3-2 (14:8)
2025/26: 25 +10=10-5 (24:21)
Разом: 100 матчів +38=28-34 (114:124).
У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії.