Україна

Статистична віха в тренерській кар’єрі.

Ковалівський Колос напередодні обіграв СК Полтава в домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Полтава 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Ця гра стала для головного тренера "колосків" Руслана Костишина сотою в рамках "елітного" дивізіону на чолі клубу з Ковалівки.

49-річний фахівець удруге працює з командою, яку свого часу виводив до УПЛ та вже в першому сезоні на цьому рівні здобував право на участь у єврокубках.

Статистика за сезонами: Сезон​ — Ігри​ — Баланс​ — М’ячі

2019/20​: 34​ +12=2-20​ (38:60)

2020/21​: 26​ +10=11-5​ (36:26)

2021/22​: 5​ +1=2-2​ (2:9)

2024/25​: 10​ +5=3-2​ (14:8)

2025/26​: 25 +10=10-5​ (24:21)

Разом​: 100 матчів +38=28-34​ (114:124).

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії.