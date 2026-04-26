Форвард став першим гравцем в історії чемпіонату України, який оформив покер проти столичного гранда.

У матчі 25-го туру УПЛ між криворізьким Кривбасом та київським Динамо відбулася справжня сенсація. Головним героєм зустрічі став 24-річний венесуельський легіонер господарів Глейкер Мендоза, який видав феноменальний перший тайм та буквально самотужки розібрав оборону суперника

Рахунок у матчі було відкрито на 13-й хвилині: Одразу після того, як динамівці втратили свій шанс біля воріт Кривбаса, господарі вибігли у стрімку контратаку. Мендоза на шаленій швидкості протягнув м'яч через пів поля і наважився на удар. Голкіпер Динамо Руслан Нещерет припустився жахливої помилки — він не впорався з ударом і фактично сам закинув м'яч у власну сітку.

Проте радість господарів була недовгою. Вже за дві хвилини кияни швидко відігралися: після грубої помилки голкіпера криворіжців Кемкіна свій черговий м'яч у сезоні забив молодий нападник Динамо Матвій Пономаренко. Але подальший розвиток подій перетворився на абсолютний бенефіс Мендози.

Венесуелець зловив кураж, був нестримним та відзначився ще тричі (на 29-й, 34-й та у компенсований час на 45+2 хвилинах), встановивши розгромний рахунок 4:1 на користь Кривбаса ще до свистка на перерву.

Гравець Кривбаса Шевченко виграв підбирання та вирізав ідеальну довгу передачуна хід Мендозі. Венесуелець опинився віч-на-віч із захисником киян Коробовим, впевнено розібрався з ним і завдав розкішного, хитрого удару під саму стійку.

Надалі Кривбас скористався невпевненою грою оборони гостей. Після того, як Араухо вибив м'яч подалі, молодий центральний захисник Динамо Захарченко припустився грубої помилки — м'яч від нього просто відскочив до Мендози. Глейкер миттєво звільнився з-під опіки, вилетів сам на сам із Нещеретом і без проблем реалізував свій момент, оформивши хет-трик.

Крапку в цьому божевільному таймі було поставлено у компенсований час завдяки пресингу. Вілівальд виграв боротьбу в Пономаренка на чужій половині поля, після чого Задерака оперативно віддав передачу на Мендозу. Вінгер отримав м'яч на фланзі, фірмово змістився в центр під ударну ногу і невідпорно пробив по воротах. Голкіпер знову був безсилий.

Глейкер Мендоза став абсолютно першим гравцем в історії чемпіонату України, якому вдалося оформити покер у ворота київського Динамо. Жодному футболісту раніше не вдавалося забити столичній команді чотири голи в рамках одного матчу внутрішньої першості.